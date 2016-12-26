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زاهي حواس يكشف أسرار الأثار القبطية على راديو«هيتس»

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زاهي حواس في الاستديو

زاهي حواس في الاستديو

كتبت – إنجي لطفي

استضاف الدكتور زاهي حواس، ببرنامجه”آثار وأسرار”، خلال حلقة اليوم الإثنين، على راديو “هيتس”، الدكتورعاطف نجيب حنا، مدير عام المتحف القبطي والباحثة هايدي أحمد موسى العاشقة للآثار القبطية والباحثة نادية طه الباحثة في آثار شارع المعز، في حلقة بمناسبة الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وهنأ “حواس” خلال الحلقة الأقباط بالكريسماس، وإلقاء الضوء على الآثار القبطية التي تذخر بها .

تناول “حواس” خلال الحلقة أوجه التشابه بين الفنون المختلفة وكيف تأثر الفن القبطي والفن الإسلامي بالفن الفرعوني، كما أعطى الدكتور “حواس” درسًا مهمًا في هذه الحلقة وهو أنه لم ينفرد بالحديث، خاصة أنه متخصص في الآثار الفرعونية، بل استعان بخبرات مختلفة لأنهم أعلم منه.

ومن المقرر أن يواصل “حواس” خلال الحلقات المقبلة، الحديث عن الفن القبطي في مصر.

الحلقة يعاد اذاعتها،غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً على راديو “هيتس” علي تردد ٨٨.٢ اف ام.

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