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حبس سائق متهم بسرقة مقطورة محملة بالذرة من أمام ميناء دمياط

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حبس سائق متهم بسرقة مقطورة محملة بالذرة من أمام ميناء دمياط حبس سائق متهم بسرقة مقطورة محملة بالذرة من أمام ميناء دمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

أمر المستشار هادى ماهر، وكيل نيابة جنح كفر البطيخ، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مقطورة محملة بالذرة خاصة بالشركة التى يعمل بها، والتصرف فى الشحنة.


> وكان صاحب الشركة قد اتهم، فى وقت سابق، مجهولين بسرقة مقطورة محملة بالذرة من أمام ميناء دمياط، وتم تحرير محضر بمركز شرطة كفر البطيخ حمل رقم 11126 لسنة 2016 جنح مركز شرطة كفر البطيخ.

 

وكثفت قوات مركز شرطة كفر البطيخ برئاسة الرائد محمد السعيد رئيس مباحث المركز، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائى لضبط مركبى الواقعة، وتم العثور على المقطورة بالطريق الدائرى على مشارف مدينة القاهرة خالية من شحنة الذرة.

 

وتبين أن وراء الواقعة سائق المقطورة، وتم إلقاء القبض عليه، وتم عرضه صباح اليوم الاثنين على نيابة جنح كفر البطيخ، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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