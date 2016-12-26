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أبرز 4 أدلة استندت إليها النيابة لإحالة نائب مدير أمن القاهرة الأسبق للجنايات

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أبرز 4 أدلة استندت إليها النيابة لإحالة نائب مدير أمن القاهرة الأسبق للجنايات أبرز 4 أدلة استندت إليها النيابة لإحالة نائب مدير أمن القاهرة الأسبق للجنايات

>كتب أحمد الجعفرى

حصل "اليوم السابع" على أدلة الثبوت التى استندت إليها نيابة جنوب الجيزة تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، لإحالة "إيهاب.ر" 59 عاماً لواء شرطة متقاعد ونائب مدير أمن القاهرة الأسبق إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة قتل زوجته عمداً مع سبق الاصرار.

 

جاء أمر إحالة المتهم إلى الجنايات بعدما اكتملت أدلة الثبوت التى أدانت المتهم، والتى جاء فى مقدمتها، اعترافاته فى التحقيقات بارتكابه الواقعة، والتى قال فيها إنه بعدما استعد للذهاب لصلاة الجمعة، طلب من زوجته تشغيل خطبة الجمعة، إلا أنها رفضت ما أدى إلى حدوث مشادة بينهما، فدفعها للخلف فسقطت على الأرض، فهرولت على المطبخ وأحضرت سكينًا وسدّدت له عدة طعنات نافذة، فأطلق النيران عليها.

 

كما استندت النيابة إلى أقوال أبناء المتهم الثلاثة " "عبد الله" و"نور" و"هاجر"، والذين أكدوا فى التحقيقات، اعتياد والدهم الاعتداء على والدتهم وسوء معاملته لها، وأكدوا أن الوالد أطلق طلقا ناريا إلا أنه لم يصبها، فصوب السلاح النارى إلى مقدمة رأسها بصورة مباشرة وأطلق النار عليها فأرداها قتيلة.

 

واستندت النيابة إلى تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليها، والذى أكد أن الوفاة حدثت نتيجة إصابتها بطلق نارى أطلق عليها من مسافة قريبة، مما أدى إلى حدوث فتحتى دخول وخروج، وأدى إلى حدوث نزيف فى المخ.

 

وشملت أدلة الثبوت تقرير المعمل الجنائى بشأن السلاح المستخدم فى الجريمة، والذى تم التحفظ عليه بمعرفة خبراء الآدلة الجنائية، والذى عثر به على بصمات المتهم، فضلاً عن تقرير فوارغ الطلقات، ومعاينة مسرح الجريمة، ومطابقة الدماء المتناثرة بالشقة التى شهدت الواقعة، بدماء المجنى عليها.


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