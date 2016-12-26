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حبس ثلاثة نساء مارسن الرذيلة في الشاًرقة

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حبس ثلاثة نساء مارسن الرذيلة في الشاًرقة حبس ثلاثة نساء مارسن الرذيلة في الشاًرقة

قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس 3 افريقيات لمدة عام بعد ادانتهن بممارسة الرذيلة في أحد فنادق الامارة وإبعادهن عن الدولة .

وكانت الشرطة قد ضبطت المتهمات من خلال كمين أعد لذلك حيث تواصل مخبر سري مع رقم هاتف خصصته المدانات للتواصل من خلاله مع الزبائن، مقابل 2500درهم من كل شخص، حيث تواصل معها  واتفقا على اللقاء في أحد فنادق الشارقة، وتوجه إلى هناك ومعه المبلغ المالي وعند دخوله الغرفة تم ضبط المدانات.

وخلال التحقيقات اعترفت إحداهن بممارستها الرذيلة مع 100 شخص، والثانية مع 50 آخرين، والثالثة مارسة الرذيلة هي الاخرى مع الرجال دون تمييز ومقابل مبالغ مالية.

من جهة آخرى حكمت جنايات الشارقة على فتاة آسيوية بقضية منفصلة بالحبس لمدة شهرين والابعاد عن الدولة لحملها سفاحا، وتم اكتشاف الواقعة عندما توجهت إلى المستشفى نتيجة وعكة صحية وهناك تبيّن حملها عن طريق ممارستها الرذيلة مع شخص من ذات الجنسية، إلا أنها أنكرت و قالت في التحقيقات أن الشخص مارس معها الرذيلة  دون ارادتها.

 

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