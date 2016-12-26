المصمّم اللبناني هاس إدريس: أبحث عن المرأة العفوية والصادقة

بملامحه المبتسمة وروحه الشغوف استقبلنا المصمم هاس إدريس في محترفه الخاص في بيروت. شاب سلك طريقه نحو عالم مليء بالإبداع دون أن يعي أنه فعلاً المجال الذي يتمناه ويرغب به. درس في معاهد لندن، وتتلمذ على أيدي أهم المصممين والمبدعين، وها هو اليوم يضع لنفسه مكانة ثابتة ضمن لائحة المصمّمين المبدعين.

في حوار خاص لـ"سيدتي نت" يدخلنا هاس إدريس عالمه الحالم ويعرّفنا أكثر على شغفه بالموضة.

أخبرنا عن بداياتك؟

بدايتي كانت مع اختصاص الفنون الجميلة الذي بدأته في معهد سانت مارتن Saint Martin في لندن، والذي سرعان ما نصحني المشرفون على التعليم فيه أن أنتقل إلى تصميم الأزياء. وعلى الرغم من أن مجال الموضة لم يكن من اختياري، فقد تعلّمت كيف أحبّه وأغوص في عالمه الغني والمعقّد.. ولعلّ هذا التعقيد هو ما يمنحه المزيد من الجمال.

لماذا لا تشارك في أسابيع الموضة في بيروت؟

لديّ طبقة معيّنة من الزبائن في لبنان ولكنني بكل صراحة لا أسعى إلى إقامة عرض هنا. في المقابل سوف أعرض مجموعتي الجديدة ضمن البرنامج الرسمي للعروض التي يستقبلها أسبوع الموضة في باريس في يناير المقبل.

هل تلتزم بخطوط الموضة العريضة؟

أنا أتابع كل جديد في عالم الموضة، ولكن مسألة التزامي بالاتجاهات الجديدة أو لا، أمر يتعلّق بمدى إعجابي واقتناعي بها. فأنا أشعر بأنني لست مضطراً للسير على خطى الآخرين وبإمكاني أن أقدّم ما أراه مناسباً لشخصيتي ورؤيتي.

من هو المصمم المفضل بالنسبة إليك؟

هناك الكثير من المصممين الذين تعجبني أعمالهم، ومنهم المصمم المبدع إيلي صعب الذي أعتبر بأن اسمه بات علامة تجارية ستستمر إلى ما لا نهاية.

ما الذي يميّز تصاميمك عن غيرها من التصاميم؟

بالإضافة إلى دراستي وخبرتي مع أهم المصممين، أعتقد بأن رؤيتي للمرأة التي أصمّم لها تختلف عن رؤية معظم المصممين الذين يرونها نجمة متألقة، جميلة، أنيقة، ممشوقة القامة... في حين أبحث في تصاميم عن المرأة الطبيعية التي تتصرّف بكثير من العفوية والصدق.

من هي الفنانة التي تحلم بأن ترتدي من أزيائك؟

ميريل ستريب Meryl Streep التي أعتبرها أسطورة، وأعتقد أنها تمنح أي قطعة ترتديها الكثير من الأناقة والفخامة.

تابعوا المقابلة كاملة في العدد 1872 من مجلة "سيدتي"