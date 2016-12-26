أجمل فساتين السهرة على السجادة الحمراء لـ عام 2016!

كثيرة هي الاحتفالات والمناسبات التي مرت في عام 2016، ابتداء من حفل توزيع جوائز الأوسكار، مروراً بمهرجان "كان" السينمائي، ووصولاً إلى احتفالات نهاية العام، وفي جميع هذه المناسبات، شاهدنا النجمات العالميات وقد تألقن في تصاميم مُبهرة من فساتين السهرة الفاخرة على السجادة الحمراء، وإليك اليوم جولة بالصور على أبرزها.

من أجمل إطلالات هذا العام كانت إطلالة نجمة بوليوود "سونام كابور" Sonam Kapoor في مهرجان "كان" في فستان باللون الأبيض اختارته من دار "رالف اند روسو" Ralph&Russo. كذلك إطلالة النجمة "بلايك لايفلي" Blake Lively في فستان أزرق اختارته من "فيرساتشي" Versace أثناء حملها كانت من إطلالاتنا المفضلة على السجادة الحمراء في عام 2016. وجميعنا نذكر إطلالة النجمة "كلير دانس" Claire Danes في فستان مُبهر من "زاك بوزن" Zac Posen يشبه فساتين الأميرات ، وكان هذا الفستان من الأكثر ابتكاراً لهذا العام أيضاً.

كما أحببنا إطلالة النجمة الألمانية "ديان كروغر" Diane Kruger في فستان رائع اختارته من مجموعة "ايلي صعب" Elie Saab للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2016-2017. وإطلالة "بيلا حديد" Bella Hadid في فستان ذهبي من "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli أيضاً كانت من الإطلالات اللافتة هذا العام. والقائمة تطول.

شاهدي صور النجمات بأجمل الفساتين على السجادة الحمراء لعام 2016، واختاري بنفسك النجمة التي تعتقدين أن إطلالتها كانت الأجمل في فستان السهرة هذا العام.