شيخ الأزهر أول الحاضرين لعزاء الدكتور رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء

وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى جامع الزهراء بكلية الدعوة الإسلامية، بجامعة الأزهر، منذ قليل، لحضور عزاء الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء، الذى وافته المنية أول أمس السبت، وكان شيخ الأزهر أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء.

وكان قد نعى الأزهر الشريف الفقيه الكبير الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، الذى وافته المنية أول أمس السبت عن عمر يناهز 81 عامًا.