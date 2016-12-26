كيف تعلمين طفلك الصدق؟

أفضل عمر لغرس السلوك القويم هو في سن الطفولة من عمر 4 سنوات، حيث نبدأ في الشرح للطفل عن الله سبحانه وتعالى، وما يحبه في عبده وما ينبذه، وتكرار الكلمات قد لا يعيها طفلك في البداية، لكنه سيكررها، وعند وصوله إلى 6 سنوات سيفهم كل شيء، تنصحك إيمان الغامدي، معلمة التربية الإسلامية في إحدى دور تحفيظ القرآن الكريم في الرياض، بالآتي:

1 – كوني صبورة في التعامل مع طفلك حتى لا يعاندك، وابدئي في إخباره بأن الله سبحانه وتعالى يحب قول الحق والصدق، وأن عليك أن تكون صادقاً مهما كلفك الأمر.

2 - اسأليه عن شيء معين إذا قام بفعله، وبما أنه سيكون مدركاً لما يغضبك، فإنه سيدافع عن نفسه تلقائياً بقول كاذب خوفاً منك، لذا عليكِ أن تحتويه وتخبريه بأنك لن تنزعجي من أي تصرف خاطئ قام به، إلا الكذب، وأخبريه بأن سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام وصف المنافق بالكاذب عندما قال: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ".



3 - أخبريه بأن هناك ثواباً وعقاباً، وأن الكذب قد ينجيه من غضبك، ولكن سيغضب عليه المولى عز وجل.

4 - استمعي لأحاديثه، فقد يحكي لكِ عن مواقف قد حدثت له بالمدرسة، ولكن بأسلوب كاذب حتى يضفي لمساته وخياله، كما عليك أن تقرئي لطفلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: "إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ".

5 - بإمكانك عمل صندوق كبير تقومين بوضع نقود فيه أمامه كلما كان قوله صادقاً، وفي نهاية كل أسبوع إن لم يكذب عليكِ قومي بإهدائه لعبة يحبها، وأثني عليه أمام الجميع أو قومي باصطحابه إلى نزهة.



6 – خاصميه إذا كذب، وإذا كرر كذبه قومي بحرمانه من لعبته المفضلة أو التجمع مع أصدقائه في الإجازة، ولا تناديه بـ"أيها الكاذب" أو "أنت كذاب"، فهذه الجمل سيعتاد سماعها ولن تؤثر فيه فيما بعد..

7 – أخبريه أن عليه قول الحق والصدق في كل وقت؛ حتى يكسب رضا الله والأهل والمحيطين به.



8 – أخبريه بأن من يرغب بالفوز بالجنة فعليه أن يكون صادقاً أميناً، ويقتدي بسمات الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم .

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