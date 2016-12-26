بالصور.. استمرار هطول الأمطار وشلل مرورى غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية زيادة فى شدة الرياح واستمرارا لهطول الأمطار على المحافظة، مع انخفاض شديد فى درجة الحرارة وانتشار السحب داكنة اللون فى سماء الإسكندرية.

وشهدت منطقة غرب الإسكندرية فى شارع مسجد القبارى وشارع الأمان وشارع المكس ومينا البصل شلل مرورى بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الشديدة التى أدت إلى تراكم المياه بالشوارع الرئيسية، وتلقت غرفة عمليات الإسكندرية عدة شكاوى من أهالى المنطقة تطالب بتدخل المسئولين بالأجهزة التنفيذية للمحافظة لحل الأزمة وفتح الطريق أمام حركة المرور، يأتى ذلك فى إطار موجة الطقس السيئ التى تضرب الإسكندرية منذ 5 أيام بسبب تعرضها لنوة الفيضة الكبرى.