شريف اسماعيل يوجه بالتنسيق للوصول لأفضل تركيب محصولي يحقق عائد كبير

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة استمرار التنسيق بين كل من وزارتي الزراعة والري وشركة الريف المصري للوصول إلى دراسات تحدد افضل تركيب محصولي يحقق جدوى اقتصادية عالية، مع إتاحة تلك الدراسات للمستثمرين وصغار المزراعين، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي لهم، وكذا الدراسات الخاصة باستخدام احدث النظم الزراعية العالمية التي تسهم في زيادة حجم الانتاج من المحاصيل الزراعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان، وكذا الاجراءات التي يتم اتخاذها عقب طرح كراسات الشروط للمرحلة الاولى من المشروع (500 الف فدان).

وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير الموارد المائية والري, ورئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، وممثلي عدد من الجهات المعنية, تم استعراض آليات فحص المستندات والطلبات المقدمة من صغار المزارعين والشباب، والمستثمرين للحصول على قطع الاراضي ضمن المرحلة الاولى من المشروع، فضلا عن الخطوات المتعلقة بالتعاقد مع المتقدمين.

كما تطرق الإجتماع أيضًا الى استعراض عدد من الدراسات الخاصة بامكانية استخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم الري، وذلك بهدف الوصول إلى اقصى استفادة من مياه الري المتاحة، فضلا عن الدراسات الخاصة بكيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والاجراءات والاساليب المتعلقة بالاستخدامات الرشيدة للمقننات المائية المقررة لكل منطقة داخل اراضى المشروع.