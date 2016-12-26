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الصقر: لن انزلق للرد على اتهامات مرتضى منصور

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الصقر: لن انزلق للرد على اتهامات مرتضى منصور الصقر: لن انزلق للرد على اتهامات مرتضى منصور

>كتب حاتم رضا

قال أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، إنه لن ينزلق للرد على الاتهامات التي أطلقها مرتضى منصور،رئيس الزمالك، ضده في الساعات الماضية، بعدما أكدت النيابة العامة أن الرسائل التي وصلت على هاتفه جاءت منه.

أضاف العميد، على صفحته على فيس بوك، أنه يحترم نفسه قبل احترام الجميع له ، وسيكون رده في الوقت المناسب وبطريقة واضحة للجميع في الفترة المقبلة، خاصة وأن مرتضى منصور، دائما ما يواجه الناس بالهجوم وتشويه السمعة بدون دليل ولكن الجميع في النهاية يعرف من هو أحمد حسن ومن هو مرتضى منصور، على حد قوله.

أوضح أحمد حسن أنه يتمنى ، مثلما ذكر مرتضى منصور، أن تفتح بالفعل الجهات الرقابية التحقيق في أمواله وكذلك أموال عضو مجلس النواب، لتعرف كل شخص من أين جمع تلك الأموال وتراجع مصادرها وتتأكد أنه لا يتأخر في تسديد مستحقات الدولة، على عكس من يرفض دفع 12 مليون جنيه مخالفات أقرتها محافظة الجيزة على أحد ممتلكاته المخالفة ويتنصل من تسديد تلك المبالغ لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن كل مليم جمعه طوال حياته معروف مصدره للجميع، وهذا من فضل ربي، على حد وصفه.

 


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