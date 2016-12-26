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الثريات في "ديكورات" المساحات العصريّة

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الإثنين 26-12-2016 16:33

لم تعد الثريّات الكلاسيكيّة الضخمة معتمدة في الشقق العصرية. بالمقابل، تتصدّر هذا العالم وحدات إضاءة جذّابة في تصاميمها التي تتطلّب دراية في كيفيّة توزيعها بالبيت، حسب مهندسة الديكور بدور بنت حمد بن سعيدان* التي تتحدّث عن موضة الثريات في ما يأتي: 

| لا تزال الثريات الكريستال الشفّافة والملوّنة تُنير المساحات العصرية، وفي هذا الإطار لا يفضّل اختيار الثريات المتدلية للسقف المنخفض، بل يمكن اللجوء إلى تلك الملتصقة بالسقف. وقد تكون الأخيرة مصنوعة من الـ"كروم" أو الـ"بلاستيك" المقوّى أيضًا.
| في غرفة الطعام، يُفضّل أن تتبع وحدات الإضاءة المثبتة فوق الطاولة مباشرة الشكل الهندسي (الدائرة المستطيل...) لهذه الأخيرة.
| في الغرف العائليّة والمجالس الرسميّة، يجب أن تُثبت الإضاءة فوق الطاولة التي تتوسّط المساحة مباشرةً. علمًا بأن الموضة الرائجة تدعو إلى انتقاء الثريات متعدّدة الأحجام والارتفاعات.
| في المدخل، يمكن أن تتوسط الثريا السقف، شريطة أن لا تكون منخفضة، وذلك بهدف مراعاة الحركة.
| في غرفة النوم الرئيسة، يُمنع تثبيت الإضاءة المنخفضة في السقف.
| في غرف نوم الطفل، يحلو اختيار الثريا على شكل موضوع الديكور السائد في الغرفة، كنجمة أو طائرة أوكرة.

http://www.d-inspiration.com/

 

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