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النائب الأول للبرلمان العربى: القيادة الحكيمة للسيسى وراء تنمية مطروح

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النائب الأول للبرلمان العربى: القيادة الحكيمة للسيسى وراء تنمية مطروح النائب الأول للبرلمان العربى: القيادة الحكيمة للسيسى وراء تنمية مطروح

>مطروح - حسن مشالى

قال أحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربى وممثل الهيئة البرلمانية لمحافظة مطروح بمجلس النواب إن وضع حجر الأساس لأول مركز طبى لعلاج مرض التوحد فى والشرق الأوسط، وحجر أساس مركز عالمى لعلاج مرضى القلب على غرار مركز أمراض القلب بأسوان، يعد يوما تاريخيا فى محافظة مطروح، حيث تضافر الجهود الشعبية والتنفيذية والعربية لتشييد أهم ما يخض الإنسان وهى الصحة.

 

وقال رسلان إن اليوم هو فجر جديد يشرق على مطروح فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وأشاد النائب الأول للبرلمان العربى بجهود الأشقاء السعوديين فى دعم مصر فى حرب أكتوبر وثورة 30 يونيو، موضحَا أن هذه المشاركة لدعم أواصر المحبة والأخوة بين الشعبين المصرى والسعودى.

 

جاء ذلك خلال احتفالية وضع حجرى أساس المركزين الطبيين بمدينة مرسى مطروح بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وأشرف سلمان وزير الاستثمار السابق، ونائب رئيس مجلس أدارة شركة أركو، وعدد من المستثمرين السعوديين والإماراتيين وأعضاء مجلس النواب وعمد ومشايخ المحافظة.


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