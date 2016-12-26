أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ميناء الإسكندرية: كوبرى 27 يعمل بشكل طبيعى ولا يوجد شروخ به

Google+ Print
ميناء الإسكندرية: كوبرى 27 يعمل بشكل طبيعى ولا يوجد شروخ به ميناء الإسكندرية: كوبرى 27 يعمل بشكل طبيعى ولا يوجد شروخ به

>الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر

تلقت غرفة عمليات الإسكندرية بلاغا من أحد المواطنين بوجود شروخ بكوبرى 27 الموصل إلى ميناء الإسكندرية، بسبب تأثره بأمطار نوة الفيضة الكبرى.

 

من جانبه أكد رضا العندور المتحدث باسم هيئة الميناء استمرار العمل بكوبرى 27 بشكل طبيعى، ولا يوجد شروخ بالكوبرى.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الميناء يشرف على 3 وصلات لربط الميناء بالطريق الدولى الساحلى، وهما كوبرى 27 ووصلة كوبرى 54 ووصلة كوبرى الدخيلة، وجارى العمل بهم وتطويرهم لرفع كفاءة خدمة النقل والقطر بالميناء إلى الطرق الرئيسية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365