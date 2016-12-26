ميناء الإسكندرية: كوبرى 27 يعمل بشكل طبيعى ولا يوجد شروخ به

الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر

تلقت غرفة عمليات الإسكندرية بلاغا من أحد المواطنين بوجود شروخ بكوبرى 27 الموصل إلى ميناء الإسكندرية، بسبب تأثره بأمطار نوة الفيضة الكبرى.

من جانبه أكد رضا العندور المتحدث باسم هيئة الميناء استمرار العمل بكوبرى 27 بشكل طبيعى، ولا يوجد شروخ بالكوبرى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الميناء يشرف على 3 وصلات لربط الميناء بالطريق الدولى الساحلى، وهما كوبرى 27 ووصلة كوبرى 54 ووصلة كوبرى الدخيلة، وجارى العمل بهم وتطويرهم لرفع كفاءة خدمة النقل والقطر بالميناء إلى الطرق الرئيسية.