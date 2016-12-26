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رئيس الوزراء يجتمع بوزير الصحة وعدد من النواب لبحث أسعار الدواء

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رئيس الوزراء يجتمع بوزير الصحة وعدد من النواب لبحث أسعار الدواء رئيس الوزراء يجتمع بوزير الصحة وعدد من النواب لبحث أسعار الدواء

>كتبت هند مختار

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، لمتابعة ملف وأزمة الدواء والأسعار المقرر زيادتها، بالإضافة إلى الاستماع لمقترحات النواب وآرائهم.

وكانت المقترحات التى عرضها وزير الصحة على رئيس الوزراء تضمنت زيادة 15% من منتجات الشركات المحلية و20% بنسبة 50% بحد أقصى.

وتشمل المقترحات زيادة 15% من الأدوية المحلية لكل شركة بحد أدنى 5 مستحضرات وتزداد الأدوية من 0: 50 جنيها بنسبة 50% من فرق سعر العملة، والأدوية من 50: 100 جنيه، بنسبة 40%، والأدوية فوق الـ100جنيه بنسبة 30%.

 


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