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ضبط ٤٠٠ ألف إبرة تخدير عمود فقري يعاد تدويرها

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ضبط ٤٠٠ ألف إبرة تخدير عمود فقري يعاد تدويرها ضبط ٤٠٠ ألف إبرة تخدير عمود فقري يعاد تدويرها

أرشيفية

أعلنت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، أنه تم ضبط وتحريز 400 ألف إبرة تخدير عمود فقري منتهية الصلاحية ويتم إعاده تدويرها للاستخدام و 338 جهاز يحتوي علي شرائط قياس سكر منتهية الصلاحية، مشيرة الى أن الضبط جاء بالتعاون مع مباحث حيث تم تحريز عدد من الأدوية والمحاليل والمستلزمات التي تستخدم لإعادة تدوير الحقن منتهية الصلاحية، بمخازن غير مرخصة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وأضافت زيادة، الي أن التفتيش اسفر أيضًا عن ضبط 43 زجاجة محلول رينجر و 258 زجاجة محلول جلوكوز و 78 زجاجة محلول ملح و 65 شريط إختبار حمل منتهي الصلاحية و 364 قرص منع حمل مخصص للمستشفيات الحكومية وغير مصرح بتداولها في السوق و 1186 شفاط مخاط منتهي الصلاحية، بالإضافة إلي كافة المستلزمات اللازمة لإعادة تدوير حقن ‪spinal needleمن أغلفة بلاستيكية وسنون واستيكر مدون عليه اسم المنتج ومجموعة من المستلزمات مثل القطن و جوانتيات لاتكس وكحول ودريسنج.

كما تم تحرير محضر رقم 8192 جنح قسم ثان بنها لسنه 2016 والعرض علي النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، علي ضبط سوق المستلزمات الطبية بمصر من أي تجاوزات تتم من خلال المهربين وما يتم من متابعة مستمرة للاسواق.

وتهيب الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة بالسادة المواطنين التعاون بالإبلاغ عن أية مصادر لتداول الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية بخلاف المنافذ الشرعية والمؤسسات الصيدلية المرخصة كالصيدليات والمستشفيات حرصا علي صحة المواطنين من الأدوية مجهولة المصدر وذلك علي الرقم ‪25354150

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