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تأجيل تجديد حبس حسن مالك.. والقيادي الإخواني يقبل حفيدته من القفص

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تأجيل تجديد حبس حسن مالك.. والقيادي الإخواني يقبل حفيدته من القفص تأجيل تجديد حبس حسن مالك.. والقيادي الإخواني يقبل حفيدته من القفص

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال تأجيل نظر تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، في اتهامه  بالانضمام لجماعة إرهابية، والإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي، لتغيب المتهم عن حضور الجلسة .

ومن المقرر أن تقرر النيابة العامة جلسة تجديد حبسه خلال ايام

و قال محمد طوسون، دفاع المتهم، أن نيابة أمن الدولة العليا ستحدد موعد لجلسة نظر تجديد حبس المتهم أمام إحدى الدوائر الجنائية.

وأضاف طوسون، أن موكله حضر بعد القرار وبعد مغادرة فريق الدفاع.

وحضر مالك عقب صدور القرار، وقام مالك بتقبيل حفيدته من خلف القضبان قبل مغادرته.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصاديةوأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

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