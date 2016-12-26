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الحكومة التونسية تبحث ملف عودة الإرهابيين من الخارج

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الحكومة التونسية تبحث ملف عودة الإرهابيين من الخارج الحكومة التونسية تبحث ملف عودة الإرهابيين من الخارج

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة التونسي عبيد البريكي

أعلن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة التونسي عبيد البريكي، أن بصدد دراسة ملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر في الخارج ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول هذه القضية.

وأضاف الوزير التونسي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الباجي قائد السبسي عبر بشكل واضح عن الموقف الرسمي وهو أنه لا سبيل لمعالجة هذا الملف إلا قضائيا من خلال قانون الإرهاب والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى، تواصلت اليوم الاثنين المظاهرات التي ينظمها عدد من المعترضين على مبدأ عودة التونسيين الذين انضموا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية في الخارج مثل داعش وجبهة النصرة وغيرها، في كل من سوريا والعراق وليبيا ومناطق أخرى، مطالبين بإسقاط الجنسية التونسية عنهم.

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