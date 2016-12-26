تطوير برنامج «صباح الخير يامصر» ونشرات قطاع الأخبار

كتبت- إنجي لطفي

أكدت مصادر لوكالة ONA، أن قطاع الأخبار يشهد تطويرات عديدة في برنامج ” صباح الخير يامصر” حيث سيتم استحداث فقرات جديدة، وانضمام مذيعين جدد من ماسبيرو لضخ دماء جديدة، سيتم الإعلان عن أسماءهم خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر لـONA أن البرنامج سيشهد تطور في التنوع في الإذاعات الخارجية من مواقع مختلفة في مختلف المحافظات، وإجراءات لقاءات تعطي قدر كبير من الرسائل الإيجابية وجرعات من التفاؤل، كما تشهد النشرات لإخبارية بقناة النيل للأخبار، تطويرات في الشكل الفني لها من حيث التترات والفواصل.

تأتي تلك التطويرات في إطار الانطلاقة الجديدة لقطاع الأخبار والتي تأتي بالتزامن مع بداية عام 2017.