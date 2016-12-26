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ملامح قانون المرور الجديد.. أبرزها ترخيص "الحنطور والكارو"

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ملامح قانون المرور الجديد.. أبرزها ترخيص "الحنطور والكارو" ملامح قانون المرور الجديد.. أبرزها ترخيص "الحنطور والكارو"

>إعداد عبد الرحمن سيد - تصميم منال الليثى

وضع خبراء المرور ملامح لقانون المرور الجديد الذى تم إرساله إلى البرلمان من أجل إقراره، وتهدف مواده الجديدة الحد من الحوادث المرورية التى نادى بها من قبل اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير السابق، لذا نرصد أهم ملامح القانون فيما يلى:

 

 

1- عدم استخراج رخص قيادة إلا بعد الالتحاق بمدرسة تعليم القيادة.

2- رخص القيادة ستكون معتمدة من الإدارة العامة للمرور بعد اجتياز الاختبارات.

3- تفعيل نظام الفحص الفنى الآلى للمركبات بدلاً من العنصر البشرى.

4- عدم استيراد أو تصنيع مقطورات نظرًا لظهور أعداد كبيرة منها على الطرق.

5- بالنسبة للمقطورات المرخصة يتم تجديد ترخيصها بشروط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

6- التدرج فى عقوبات المخالفات بمعنى أن عقوبة تجاوز السرعة أقل من 30 كم تختلف عن أقل من 50 كم عن السرعة المحددة.

7- رصد المخالفات إلكترونيًا من خلال معلومات متكاملة تسجل المخالفة.

8- إلزام المتقدمين للحصول على رخصة بتحرير إقرار كشف المواد المخدرة.

9 - إحضار التراخيص لمركبات النقل غير الآلية "حنطور والكارو وعربية اليد" وتحديد خطوط سيرها.

 


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