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مصادر إعلامية روسية: بوتين يخوض انتخابات الرئاسة عام 2018

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مصادر إعلامية روسية: بوتين يخوض انتخابات الرئاسة عام 2018 مصادر إعلامية روسية: بوتين يخوض انتخابات الرئاسة عام 2018

>كتب: هاشم الفخرانى

أكدت مصادر إعلامية روسية مقربة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقررة فى روسيا عام 2018 .

 

وذكرت صحيفة "موسكو تايمز"، أن الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية يعنى استبعاد التكهنات الخاصة بإمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى روسيا.

 

وتوقع المقربون من بوتين، أن يحصل على نسبة تصل إلى 70% من أصوات الناخبين المشاركين فى التصويت فى الانتخابات التى ستجرى في مارس من العام بعد القادم، وقال سيرجى كيرينكو، نائب رئيس هيئة الرئاسة الروسية فى ندوة عقدت في موسكو، إن بوتين يعد المرشح الأكثر اقترابا من الفوز بهذه النسبة.

 


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