«الوزراء البحريني» يدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في الأردن وتركيا وألمانيا

أعرب مجلس الوزراء البحريني، اليوم الاثنين، عن إدانته واستنكاره للهجمات والتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها بعض الدول مؤخرا.

وصرح ياسر بن عيسى الناصر، الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، أن المجلس، أكد وقوف البحرين وتضامنها مع الأردن فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها عقب الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة الكرك الأردنية.

وأضاف، أن المجلس أدان أيضا اغتيال السفير الروسي في تركيا ووصفه بأنه جريمة إرهابية تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والقيم الأخلاقية والإنسانية، معربا عن تعازيه مواساته للحكومة والشعب الروسي في ضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية.

وجدد المجلس استنكاره لكافة الاعتداءات الإرهابية التي تطال الأبرياء وتستهدف الآمنين، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام وكافة الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية.

كما ندد المجلس بالأعمال الإرهابية التي شهدتها مؤخراً مدينة عدن اليمنية ومدينة برلين الألمانية.