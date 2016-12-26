أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الوزراء البحريني» يدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في الأردن وتركيا وألمانيا

Google+ Print
«الوزراء البحريني» يدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في الأردن وتركيا وألمانيا «الوزراء البحريني» يدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في الأردن وتركيا وألمانيا

أرشيفية

أعرب مجلس الوزراء البحريني، اليوم الاثنين، عن إدانته واستنكاره للهجمات والتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها بعض الدول مؤخرا.

وصرح ياسر بن عيسى الناصر، الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، أن المجلس، أكد وقوف البحرين وتضامنها مع الأردن فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها عقب الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة الكرك الأردنية.

وأضاف، أن المجلس أدان أيضا اغتيال السفير الروسي في تركيا ووصفه بأنه جريمة إرهابية تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والقيم الأخلاقية والإنسانية، معربا عن تعازيه مواساته للحكومة والشعب الروسي في ضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية.

وجدد المجلس استنكاره لكافة الاعتداءات الإرهابية التي تطال الأبرياء وتستهدف الآمنين، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام وكافة الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية.

كما ندد المجلس بالأعمال الإرهابية التي شهدتها مؤخراً مدينة عدن اليمنية ومدينة برلين الألمانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا