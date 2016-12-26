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إصابة ضابطين فى اشتباكات الأمن وأولتراس أهلاوى وضبط 13 مثيرا للشغب

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إصابة ضابطين فى اشتباكات الأمن وأولتراس أهلاوى وضبط 13 مثيرا للشغب إصابة ضابطين فى اشتباكات الأمن وأولتراس أهلاوى وضبط 13 مثيرا للشغب

أصيب ضابطان، اليوم الاثنين، خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وجماهير “أولتراس أهلاوي” بعد محاولة الجماهير اقتحام ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي بالجزيرة.

وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم ،”إصابة ضابطين خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وجماهير “أولتراس أهلاوي” بعد محاولة الجماهير اقتحام ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي بالجزيرة “.

وأضاف المصدر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قوات الأمن ألقت القبض على 13 مثيرا للشغب على خلفية محاولة جماهير “الأولتراس” اقتحام النادي الأهلي .

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بإغلاق المحاور المؤدية إلى مقر النادي الأهلي بالجيزة أمام حركة مرور السيارات للحيلولة دون عودة جماهير “أولتراس أهلاوي” مجددا .

كانت قد وقعت اشتباكات ، اليوم الاثنين، بين رجال الأمن المتواجدة أمام مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، ومجموعة جماهير “أولتراس أهلاوي” التي ترغب في دخول النادي وحضور تدريبات الفريق.

يذكر، أن النادي الأهلي يحل ضيفًا على غريمه الزمالك، الخميس المقبل في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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