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الليلة.. «المواجهة» يستضيف المخرج مجدي أحمد علي

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الليلة.. «المواجهة» يستضيف المخرج مجدي أحمد علي الليلة.. «المواجهة» يستضيف المخرج مجدي أحمد علي

كتبت- إنجي لطفي

يحل المخرج مجدي أحمد علي ضيفا على برنامج “المواجهة” الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي على شاشة إكسترا نيوز وذلك مساء اليوم الاثنين في تمام الحادية عشر مساء.

ويكشف مجدي أحمد علي خلال الحوار عن دور القوى الناعمة في مواجهة الإرهاب وكيف يرى دور الفنانين في لمواجهة الأفكار الظلامية.

ويتحدث المخرج الكبير، في حواره إلى رؤيته للوضع الحالي وما المطلوب من الدولة لدعم المثقفين والفنانين الفترة المقبلة.

يذكر أن برنامج “المواجهة” يتبنى فكرة المواجهة بكل أشكالها، منها مواجهة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأيضا مواجهة المسئولين بتساؤلات المواطنين وما يدور فى أذهان المشاهدين كما يعقد مناظرة للأفكار بين أصحاب الرأى والرأى الآخر وذلك بأبعاد ومعلومات مختلفة، والبرنامج يعرض من السبت إلى الثلاثاء لمدة ساعة واحدة.

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