ضبط 155 كيلو شاى غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية

الدقهلية ـ محمد حيزة

شن حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة الجمالية، حملة مكبرة بالمرور على محلات البقالة وأماكن توزيع السلع التموينية بليسا الجمالية، للتأكد من صرف الحصص التموينية والإستراتيجية المقررة وتعليق لافتة الأسعار والالتزام بها ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وقامت الحملة بالمرور على بعض محلات بقالة الجملة، ومحلات الأعلاف، والحبوب، والبقوليات للتأكد من توافر السلع مع الالتزام بالأسعار المقررة، ومنع أى تلاعب بالأسعار، أو احتكار للسلع، والتأكد من صلاحية السلع ووضوح مصادرها، وصحة أوراق ومستندات المحلات.

وحررت الحملة محضر إدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، لمحل بقالة بعزبة الشبلى، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار المقررة، لمحل بقالة بعزبة فياض، ومحضر غش تجارى، لمحل بشارع طريق دمياط بمدينة الجمالية، بسبب قيامه بعرض 155 كيلو جراما من الشاى مجهول المصدر، وغير صالحة، وبدون بيانات، وتم ضبط الكمية المذكورة بمعرفة اللجنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر.