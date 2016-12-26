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فص واحد في اليوم يحرق الشحوم و يذيب الكرش المزعجة و المؤخرة السمينه ويقوي الشعر و يقويك جنسيا

  • الصحة
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فص واحد في اليوم يحرق الشحوم و يذيب الكرش المزعجة و المؤخرة السمينه ويقوي الشعر و يقويك جنسيا فص واحد في اليوم يحرق الشحوم و يذيب الكرش المزعجة و المؤخرة السمينه ويقوي الشعر و يقويك جنسيا

كيف اتناول الفص

الامر بسيط و غير مكلف فقط يوميا على الريق ابلع فص ثوم احمر صغير مع كوب ماء دافئ و سترى كيف تتغير حياتك و تتخلص من السمنة

مع هذه الطريقه ستفقد الكثير من الوز فقط اتبع نظام السعرات الحراريه و مارس اي  حتى لو كانت رياضه المشي .


فوائد الثوم للتخسيس

تعمل مادة الأليسين الموجودة في فصوص الثوم بكثرة علي تقليل مستوي الثلاثة ، و ليس فقط تقليل مستوي الدهون الثلاثة في الدم بل يعمل علي خفض مستوي ضغط الدم المرتفع ، و يعمل علي تعزيز عمل الأنسولين في الجسم ، و قد أجريت بعض الإختبارات في الولايات المتحدة علي بعض من الحيوانات المعملية و لوحظ بعد الإختبار إنها تعمل علي إنخفاض مستوي ضغط الدم في الجسم ، و تخفيض مستوي الدهون الثلاثة أيضاً ، و لوحظ أيضاً فقدانهم لجزء من أوزانهم .

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