"القومى للسكان": مواطنى مصر 110 ملايين بحلول 2030 حال تطبيق الاستراتيجية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان أنه حال تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان بمحاورها سينخفض عدد السكان إلى 110 ملايين بحلول 2030 إذا استمر معدل المواليد بوضعه الحالى 3.5 طفل لكل سيدة سيكون عدد السكان 122 مليون فى 2020 ، بينما إذا كان معدل المواليد 4 أطفال لكل سيدة سيكون عدد السكان 128 مليونا فى العام ذاته .

وشدد طارق توفيق خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالمجلس القومى للسكان ، على ضرورة الحد من الزيادة السكانية، وتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان يوفر 17 مليون نسمة زيادة فى عدد السكان، لافتا إلى أن استمرار معدل المواليد بالوضع الحالى سيخلف 30 مليون عاطل سنويا بينما لو زاد سيخلف 45 مليون عاطل سنويا.

وتابع مقرر المجلس القومى للسكان، أنه حال زيادة عدد السكان عن 3.5 طفل لكل سيدة سنحتاج إلى 500 الف فرصة عمل سنويا لافتا إلى أن التضخم فى عدد السكان يرفع نسبة الفقر بين المصريين إلى 35 % .

وأوضح مقرر القومى للسكان ، أن المجلس سيبدأ تفعيل دور الرائد الجامعى بواقع 1200 رائد سنويا كسفراء للتوعية بخطورة الزيادة السكانية وآليات تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية لافتة إلى أنه سيتم عمل حقائب معرفية لهؤلاء الرواد لضمان تقديمهم الخدمة بشكل جيد .

من جانبها، أكدت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة، أن إنفاق جنيه على تنظيم الأسرة يوفر 56 جنيها على الدولة، وإنفاق جنيه على الوقاية من الأمراض يوفر 45 جنيها للدولة.

وأشارت مايسة شوقى إلى ضرورة رفع معدلات التنمية الاقتصادية، لافتة إلى ضرورة الارتقاء بالخصائص السكانية مثل الصحة والتعليم وغيرها، مطالبة بضرورة تبنى الأسر إنجاب طفلين فقط على أن يكون بين الأول والثانى من 2 إلى 5 سنوات للحد من الزيادة السكانية .

وأوضحت أن ارتفاع المواليد سيؤدى إلى رفع نسب الإعالة للدولة لأكثر من 30% ، لافتة إلى ضرورة الحد من التسرب من التعليم، بينما التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية تخلق أجيالًا متعلمة وبصحة جيدة، وسمتقبل أفضل للمواطنين والدولة على حد سواء.