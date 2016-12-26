رئيس الوزراء يوجه باجتماعات مع شركات الأدوية وبرلمانيون قبل اعتماد "الزيادة"

كتبت هند مختار

قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بعقد اجتماعا مع شركات الأدوية وعدد من أعضاء مجلس النواب لبحث الزيادات المقررة فى أسعار بعض الأدوية.

وأوضحت المصادر، أن وزير الصحة استمع لعدة مقترحات وآراء أعضاء بمجلس النواب، وسيتم رفع تقرير لرئيس الوزراء حول الاتفاق النهائي تمهيدا لاعتماده.