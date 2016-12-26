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دونالد ترامب يلعب الجولف.. من هو منافسه؟

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الإثنين 26-12-2016 13:58

أخد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump إستراحة من الإستعداد لتولي السلطة، ومارس لعبة الجولف المحببة الى قلبه.

ولعب الجولف يوم الجمعة في ملعب يملكه مع تايجر وودز بطل العالم السابق في اللعبة والذي يحاول العودة بعد مشكلات مزمنة في الظهر وعمليات جراحية. كما انضم إليهما لاعبان آخران لم يعلن عن اسميهما.

ولم تعلن نتيجة المباراة لكن ترامب ليس منافسا سهلا. وتتوقع مجلة "جولف دايجست" أنه سيكون أفضل لاعب جولف في المكتب البيضاوي عندما يتولى المنصب في 20 يناير كانون الثاني.

ومن غير المتوقع نشر صور لمباراة ترامب مع وودز لأن وسائل الإعلام التي سافرت مع الرئيس المنتخب منعت من دخول الملعب.

 

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