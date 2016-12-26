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وزارة الداخلية توجه حملات أمنية لضبط مركبات الـ"توك توك "المخالفة

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وزارة الداخلية توجه حملات أمنية لضبط مركبات الـ"توك توك "المخالفة وزارة الداخلية توجه حملات أمنية لضبط مركبات الـ"توك توك "المخالفة

>كتبت – شرويت ماهر

استجابة لما نشر فى "اليوم السابع"، بتاريخ 4 ديسمبر، تحت عنوان "التوك توك يتحدى الأمن فى عقر داره.. سائقو التكاتك يصطفون أمام بوابة مديرية أمن القاهرة ويغلقون الشوارع المؤدية إليها.. وتحويل "تحت الربع" لموقف عشوائى".

قامت وزارة الداخلية بالرد على الشكوى مؤكدة قيام مديرية أمن القاهرة بتوجيه العديد من الحملات، لضبط المخالفات فى المنطقة، وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الفترة من 4-12-2016 الى 6-12-2016 عن حجز 39 مركبة "توك توك".

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