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شاهدوا الأصل والتقليد: روبي "ماما نويل" بصور مثيرة و"مفبركة"

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الإثنين 26-12-2016 15:08

أرادت الفنانة الاستعراضية المصرية روبي مشاركة جمهورها بصور مثيرة بمناسبة أعياد الكريسماس، فقامت بنشر ثلاث صور متتالية لها بملابس بابا نويل مع معايدة لكل متابعيها، ورغم انبهار جمهورها بجرأة الصور للوهلة الأولى وإطلاق هاشتاق "روبي رجعت للشقاوة"، إلا أن الصور بدت للمدققين مفبركة بالكامل بتقنية الفوتوشوب نقلاً عن ألبوم شهير لموديل متخصصة بتصوير البطاقات الدعائية بعنوان Beautiful sexy girl wearing santa claus clothes.

روبي وصفت نفسها بفتاة الكريسماس ووجهت لجمهورها تهنئة قالت فيها : "عيد قيامة وعام جديد سعيد عليكم"، وبعد مشاركة الصورة الكبرى لأكثر من 200 مرة تبين أن شكل الأقدام أطول بكثير من قامة روبي، وملامح الجسد لا يتناسب مع قوامها المعروف مع اختلاف بلون البشرة، حيث وضعت الفنانة الشهيرة رأسها فقط فوق الصورة الأصلية المتداولة بكثرة في أعياد الميلاد، بينماة تبدو الصورة الأصغر غير مفبركة.

ترى هل خجلت روبي من التقاط الصور المثيرة بنفسها حرصاً على مشاعر زوجها المخرج سامح عبد العزيز أم فقدت الثقة في رشاقة جسمها وقدرتها على العودة لأيام الإثارة؟
شاهدوا الصورة الأصلية وصور روبي المقلدة وأخبرونا رأيكم.

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سيدتي