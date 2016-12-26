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بالفيديو : فلكي المشاهير يتوقع نهاية "كارثية" للأسطورة محمد رمضان في 2017

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الإثنين 26-12-2016 15:28

أطلق فلكي المشاهير أحمد شاهين الشهير بلقب نوسترا داموس العرب، توقعاً كارثياً لمستقبل النجم الأسمر محمد رمضان بالعام 2017 متوقعاً بوفاته بعد معاناة مع مرض السرطان تمتد خلال العام الجديد، مؤكداً أنه قام بتحليل أرقام ميلاد الأسطورة وهي تطابق مسيرة النجم الأسمر الراحل أحمد زكي، وأن النهاية المتوقعة كانت رهن ظهور العضلات البارزة بجسد رمضان النحيل.

أحمد شاهين الذي توقع سابقاً وفاة عدد كبير من مشاهير الفن وبمقدمتهنّ السيدة فاتن حمامة، والنجم خالد الصاوي قال إن طالع رمضان ومسيرته يتشابه بقوة مع مسار حياة مثله الأعلى النجم الراحل أحمد زكي، وسيلقى نفس النهاية بعد معاناة مع المرض اللعين مثلما اتفقت بدايات الاثنين في معاناة الوصول للنجومية بعالم التمثيل ثم المعاناة من أجل اكتساب جسد رياضي.

شاهد توقعات فلكي المشاهير بالنهاية الكارثية لمحمد رمضان

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سيدتي

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