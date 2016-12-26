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بالفيديو: سيلين ديون تبكي زوجها مع نهاية الـ2016

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الإثنين 26-12-2016 15:18

لم يكن عام 2016 عاماً طبيعياً على النجمة العالمية سيلين ديون Celine Dion التي خسرت زوجها في الأسبوع الثاني فقط منه.

وفي هذا السياق نشرت النجمة مع اقتراب نهاية العام وتحديداً في عيد الميلاد يظهر جنازة زوجها عندما كانت تبكي وبرفقتها أولادها، إضافة إلى لحظة إعلان الخبر على وسائل الإعلام وإلى أهم اللحظات التي واجهتها عام 2016.

وذكرت النجمة أنه أمر صعب جداً عليها أن تعود للغناء من جديد بعد رحيل زوجها، إذ أنها تشعر أن حتى صوتها يرفض الغناء، كما استخدمت عبارة " على الحياة أن تستمر".

يشار إلى أنه من المقرر أن تقدم سيلين البالغة من العمر 48 عاماً عدداً من الحفلات ليلة رأس السنة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن رينيه أنجليل René Angélil، زوج سيلين ديون توفي في يناير من العام الجاري بعد صراع مع مرض السرطان.

 

 

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