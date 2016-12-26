بوراك أوزجيفيت يطلب رسمياً الزواج من حبيبته فهرية أفجين بعيد ميلاده الـ32

عمان- سميرة حسنين

أخيراً بعد ثلاث سنوات من لقائهما الفني الأول في مسلسلهما الرومانسي (طائر النمنمة- طائر الحب)،وبعد مرو عامين على حبهما وفيلمهما الرومانسي الأول (الحب يشبهك) الذي أشعل شرارة الحب الأولى في قلبيهما، أقدم الممثل التركي الوسيم بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك في (حريم السلطان) وبكمال في (الحب الأعمى) على طلب الزواج رسمياً من حبيبته الممثلة الجميلة فهرية أفجين الشهيرة بفريدة في حفل عيد ميلاده الثاني والثلاثين الذي أقامته له فهرية بحضور 30 شخصاً فقط من أصدقائهما المقربين في فندق (مسلك) الفخم، وحاز طلب زواجه الرومانسي منها الذي فاجأ به حبيبته فهرية يوم عيد ميلاده السعيد إعجاب الملايين من متابعيهما حول العالم وأشعل "السوشيال ميديا" بآلاف التعليقات ولايكات الإعجاب، حيث جثا وركع بوراك أوزجيفيت على قدميه طالباً من حبيبته فهرية أفجين الزواج وهو يقدم لها خاتم الزواج الماسي الثمين الذي أكدت الصحافة التركية أن قيمته تبلغ (90) ألف ليرة تركية أي ما يوازي (30) ألف دولار أمريكي،وقد وافقت فوراً حبيبته فهرية أفجين على الزواج منه خلال ثوان معدودة قائلة: نعم أوافق وللأبد وسط تصفيق وصفير وفرح أصدقائهم .

ويعد طلب الزواج الرسمي وسط أصدقائهما المشاهير الخطوة الأولى لهما نحو حفل الزفاف المتوقع أن يعقد في منتصف عام 2017 القادم .

وكان من بين المدعوين الثلاثين النخبة : الثنائي المقرب منهما مغني البوب التركي الوسيم مراد بوز وحبيبته الممثلة آصلي إينفر التي لم يحل غيابها عن حفل افتتاح فيلمه (إن عاد فهو لك) جراء تصويرها المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد (حتى الموت) مع أنجين أكيوريك من حضوره حفل عيد ميلاد صديقه بوراك أوزجيفيت والمباركة لخطوبتهما الرسمية فيه وسط محبيبهما،و حضر أيضاً المنتج الشهير تيمور ساوجي الذي أنتج مسلسلهما المشترك الأول (طائر الحب) قبل ثلاث سنوات،وينتج حالياً لفهرية أفجين مسلسلها الجديد (حتى الموت) الذي يشاركها بطولته أنجين أكيوريك.