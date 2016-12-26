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بعد هجومها على أحلام حجب مشتركة "آراب آيدول" كامليا ورد عن يوتيوب

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الإثنين 26-12-2016 17:19

بيروت- سيدتي نت

عدوة جديدة للفنانة أحلام ولدت من رحم الموسم الرابع من برنامج "أراب آيدول" هي المشتركة الجزائرية كاميليا ورد التي غادرته بعد مشاركتها في العروض المباشرة، التي قامت بشن هجوم عنيف على عضو لجنة التحكيم الإماراتية محملة إياها السبب بعدما فضلت عليها المشترك مهند حسين.
ويبدو أن عقاب كاميليا لم يأتِ من أحلام نفسها التي رفضت على ما يبدو الردّ على مجرد هاوية تطاولت عليها وشتمتها، بل من موقع "يوتيوب" حيث تم حجب كل مقاطع الفيديو الخاصة بكاميليا خلال مشاركتها في برنامج "أراب آيدول" وآخرها أغنية "عيوني سهارة".
كامليا التي أصبح لها جيش من المتابعين في زمن مواقع التواصل الإجتماعي، تسبب خروجها من البرنامج، بتجييش "الفانز" والرأي العام الجزائري ضد أحلام الذين تضامنوا مع إبنة بلدهم بسبب ظلم أحلام لها عبر هاشتاق #أحلام_مقهورة_من_كاميليا، محملين إياها المسؤولية في خروج كاميليا من البرنامج، كما أن البعض منهم شتمها واتهمها بالعنصرية لأنها ظلمت كاميليا بنت الجزائر.
أما كاميليا نفسها فبادرت إلى ترؤس الحملة على أحلام من خلال مجموعة تغريدات أطلقتها على "تويتر"، حيث كتبت عبر حسابها الخاص "حسبي الله ونعم الوكيل فيك صدقيني ظلمك ليا دعوتي رح تاخد منك أغلى شيء تملكينه مثل ما حاولتي تاخدي مني أكثر شيء بحبو"، وأتبعتها بتغريدة ثانية قالت فيها " شكراً على ظلمك يا ملكة"، وكتبت في تغريدة ثالثة "كل اللجنة ومحطة الMBC على رأسي إلا المسماة أحلام. أنا لا أتعرض للتهديد ولن أسامحك".

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سيدتي

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