بعد برادلي كوبر.. سوكي واترهاوس ترتبط بريتشارد مادن

ارتبطت النجمة العالمية، عارضة الأزياء سوكي واترهاوس Suki Waterhouse، بالنجم الإسكتلندي ريتشارد مادن Richard Madden الذي اشتهر بدور "روب ستارك" في المسلسل التليفزيوني الشهير "Game of Thrones".

وقد التقت سوكي البالغة من العمر 24 عاما بالنجم البالغ من العمر 30 عاماً من خلال أصدقاء مشتركين، ليرتبطا بشكل سريع، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

يشار إلى أن سوكي واترهاوس كانت مرتبطة سابقاً بالنجم الشهير برادلي كوبر Bradley Cooper ، ولكنهما انفصلا بعد ذلك منذ عام، ليرتبط بدوره حالياً بعارضة الأزياء الشهيرة ارينا شايك Irina Shayk التي تنتظر منه طفلها الأول.

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