بالصور ..ورشة عمل للتدريب على ممارسة مهارات الإبداع بإدارة غرب كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، ورشة عمل بعنوان " فن الاتصال والتواصل" نظمها لجنة التدريب بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية بحضور مصطفى مرعي، مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وعدد من المتدربين من المعلمين الموجهيين ورؤياء الأقسام بالإدارة .

وقال مصطفى مرعي، مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، إن الهدف من الورشة تمكين المشاركين من ممارسة مهارات الإبداع في فنون التواصل الفعال ، مؤكداً إن الورشة تناولت عدداً من الموضوعات منها التعرف على صفات المدير الناجح ومهاراته، والمهارات الحياتية، ومهارات فن التواصل الفعال، إضافة إلى مواصفات المتحدث الجيد.

وأضاف مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، خلال تصريح صحفي ،كما تناولت الورشة مهارات التخاطب مع الجمهور، وأساليب الخطب المعدة مسبقاً، ومهارات الخطب الارتجالية، ومهارات فن المناظرة ، كما تضمنت الورشة تطبيقات عملية وتمارين نظرية وكتابية إلى جانب تطبيق مهارة التواصل في نهاية الورشة.