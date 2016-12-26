وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: نسعى لإنشاء مصانع بسيناء للزراعيين

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، سعيه لإنشاء مصانع بسيناء للصناعات زراعية يستفيد منها المهندسون الزراعيون

جاء ذلك خلال حضوره المؤتمر الانتخابى التحضيري الأول لمرشحي نقابة المهن الزراعية بالإسماعيلية

وأشار تمراز إلى أن نقابة الزراعيين تحتاج لأنشطة جديدة لتطوير أدواتها وخدماتها لأعضائها وأنه سيكون داعما للنقابة في مجلس النواب إذا قبل ترشحه لمجلس النقابة أولا، مضيفا: سأعمل علي دعم مطالبها، لأن النقابة تفتقر لخدمات كثيرة وهى واحدة من النقابات التي لا تملك مستشفي لعلاج أعضائها.

وطالب سعيد خليل مستشار وزير الزراعة السابق، بضرورة التدخل في مشروعات الاستصلاح الجديدة ويكون للمهندس الزراعي نسبة في مشروع المليون ونصف مليون فدان لأن الأراضي توزع علي خريجي تخصصات أخري والزراعيين علي المقاهي.

حضر المؤتمر الذي أقيم ظهر اليوم بمقر نقابة بالإسماعيلية كل من المهندس رائف تمراز عضو مجلس النواب والمرشح لعضوية النقابة العامة للمهن الزراعية على مستوى الجمهورية والدكتور سعيد خليل مستشار وزير الزراعة السابق والدكتور سيد خليل مرشح لنقابة الإسماعيلية ووكيل وزارة الزراعة والمهندس سيد عبداللطيف مرشح وكيل ثاني نقابة الزراعيين والمهندس تامر حلاله أمين صندوق النقابة العامة ، المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة علي المقعد الإقليمي لمحافظات القناة وسيناء والمهندس شاكر البنا نقيب الزراعيين الحالي والمهندس على السيد الديب مرشح لعضوية مجلس إدارة النقابة فوق 15 سنة وبحضور معظم المرشحين لمجلس إدارة النقابة والتي ستقام الانتخابات فيه يوم 29 يناير القادم.

كما طالب أعضاء النقابة بتفعيل متحصلات النقابة لدى الجهات المختلفة وفقا لقانون 39 لسنة 1966 وإنشاء نقابة المرصد الإدارية وتعديل قانون النقابة وزيادة النسبة المقررة وفقا للقانون