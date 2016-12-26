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حبس 10 أمناء بشرطة السياحة بتهمة التجمهر والاعتداء على رؤسائهم بالحجارة

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حبس 10 أمناء بشرطة السياحة بتهمة التجمهر والاعتداء على رؤسائهم بالحجارة حبس 10 أمناء بشرطة السياحة بتهمة التجمهر والاعتداء على رؤسائهم بالحجارة

>كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الاول للنيابات، حبس 10 أمناء بشرطة السياحة 4 أيام على ذمه التحقيقات، لإتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة إعتراضاً على نظام العمل الجديد .

 

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة التى أجراها أحمد شادوفة وأحمد معاز وأحمد عبد العزيز قيام المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر بالتحريض على التجمهر أمام مبنى الإدارة ورفض نظام العمل الجديد والإمتناع عن نزول الخدمات، وبالفعل تجمهر ما يقرب من 100 فرد ورددوا عبارات رافضة للنظام، واعلنوا إمتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر ولكنهم بادروا بالإعتداء عليهم برشقهم بالحجارة ثم دعا مدير الإدارة لعقد إجتماع معهم ولكنهم  رفضوا، فأمر بإلقاء القبض عليهم فتم القبض على 10 ولازال 7 "هاربين".

 

وأكد محمد قرطام مدير التحريات في أقواله أمام أحمد معاذ سيف النصر، أن التحريات أكدت تزعم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه، بسبب الإعتراض على نظام العمل الجديد لتقصير فترة الراحة من 48 الى 24 ساعة، حيث قصد المتهمون الحصول على أكبر قسط من الراحة دون النظر الى أهمية العمل.

 

وأنكر المتهمون جميع الإتهامات الموجهه إليهم، من بينها التجمهر واستخدام القوة والعنف ضد ضباط الإدارة لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد والبلطجة واستعراض القوة وتكدير السلم وتعطيل تنفيذ القوانين والإمتناع عن العمل، وأقروا جميعهم انهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم لنظام العمل الجديد.


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مصر 365

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