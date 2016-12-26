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تغيب حسن مالك عن حضور جلسة تجديد حبسه

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تغيب حسن مالك عن حضور جلسة تجديد حبسه تغيب حسن مالك عن حضور جلسة تجديد حبسه

حسن مالك (أرشيفية)

تغيب رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، عن حضور جلسة نظر تجديد حبسه،  في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي.

ويُنظر تجديد أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، بمقر  محكمة التجمع الخامس، لدواعي أمنية.

وحضر فريق الدفاع عن مالك، وأبرزهم محمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود، واخطرتهم هيئة المحكمة بتغيب مالك عن الحضور، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرار بتأجيل الجلسة لحضور المتهم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصاديةوأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

وكشفت تحريات الأمن الوطني، عن تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك “صاحب مجموعة شركات مالك جروب”، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد – “مالك مجموعة شركات سعودى” باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.

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