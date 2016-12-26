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روسيا تزف بشرى سارة لمصر والمصريين وتنتظر موافقة القاهرة وإرسال دعوة رسمية لها

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روسيا تزف بشرى سارة لمصر والمصريين وتنتظر موافقة القاهرة وإرسال دعوة رسمية لها روسيا تزف بشرى سارة لمصر والمصريين وتنتظر موافقة القاهرة وإرسال دعوة رسمية لها

قامت روسيا في نهاية العام باتخاذ إجراءات ليست في صالح عقب سقوط الطائرة الروسية بشبه جزيرة سيناء ومقتل جميع من كان على متنها، حيث قامت موسكو بحظر الطيران المصري من وإلى روسيا وأجلت جميع رعاياها من مصر، مما أثر بالسلب على السياحة المصرية.

واليوم وبعد عام تقريباً قال وزير النقل الروسي إن روسيا في انتظار دعوة مصرية للخبراء الروس من أجل الإطمئنان على الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية لاستئناف رحلات الطيران بين البلدين.

وقالت وكالة “تاس” الروسية أن مصر حققت تقدماً كبيراً في مجال التدابير الأمنية بمطاراتها، وبمجرد دعوة مصر للخبراء الروس وزيارة المطارات سيتم رفع تقرير للقيادة السياسية وبعدها يتم استئناف الرحلات مباشرة بين مصر وروسيا.

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