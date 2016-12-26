سبوتنيك: توقيع عقود المحطة النووية المصرية الخميس المقبل

وكالات الأنباء

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر فى شركة "روس أتوم" الروسية، اليوم الاثنين، إن العقد بين الشركة ومصر لبناء محطة نووية قد يتم التوقيع عليه يوم الخميس المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة "نوفوستى" أنه "حسب ما ذكرته شركة "روس أتوم"، فإن الاستعدادات قائمة ليوم الخميس".

وكان نائب رئيس شركة "روس أتوم" الروسية، نيكولاى سباسكى، أعلن فى 22 نوفمبر الماضى، أن الشركة تعول على توقيع عقد بناء أول محطة كهروذرية فى مصر، فى وقت قريب.

ووقعت روسيا ومصر، فى 19 نوفمبر الماضى، على اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية فى منطقة الضبعة على البحر الأبيض المتوسط، وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاوات لكل واحدة منها.