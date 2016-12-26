بالصور.. الأمن يطلق الغاز على ألتراس أهلاوى لمنعهم من حضور مران الفريق

رمضان حسن - تصوير أحمد معروف

أطلقت قوات الأمن بالنادى الأهلى الغاز المسيل للدموع على جماهير ألتراس أهلاوى، المتواجدة حالياً بالقرب من بوابات النادى، لتفرقتهم بعد تجمعهم ناحية كوبرى الجلاء لحضور مران الفريق الأول على ملعب مختار التتش.

ويسعى الألتراس الأهلاوى لحضور مران الفريق الأحمر قبل مباراة القمة أمام الزمالك يوم الخميس القادم فى الاسبوع الـ17 بالدورى.

وكانت قوات الأمن قد كثفت من تواجدها أمام مقر النادى الأهلى بالجزيرة، تحسبا لقدوم رابطة مشجعى النادى الأحمر "الألتراس" لحضور مران الفريق ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى قبل ملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل فى القمة 113.