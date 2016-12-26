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مباراة القمة.. الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للزمالك

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مباراة القمة.. الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للزمالك مباراة القمة.. الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للزمالك

>رمضان حسن

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلي، بقيادة حسام البدرى، الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم، الاثنين، استعداداً لمباراة القمة أمام الزمالك.

 

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه فى الثالثة والنصف عصر اليوم، الاثنين، على أن ينتظم الفريق بعد ذلك فى المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.

 

ويلعب الأهلى مع الزمالك يوم الخميس المقبل على بتروسبورت ضمن الجولة السابعة عشرة بمسابقة الدورى الممتاز.

 

وكانت عدد من أفراد ألتراس أهلاوى قد تجمعوا لحضور المران الأخير للفريق لمؤازرة اللاعبين قبل قمة الزمالك، وقام الأمن بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

 

 

 


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