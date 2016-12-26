باسم مرسى يغيب عن مران الزمالك قبل مواجهة الأهلى

كتب أحمد توفيق

غاب باسم مرسى، مهاجم فريق الزمالك، عن التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، الاثنين، فى إطار الاستعداد لمباراة القمة أمام النادى الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز.

باسم مرسى أدى تدريبات علاجية بالزمالك

وجاء غياب باسم مرسى عن مران الزمالك قبل القمة لليوم الثانى على التوالى، بعدما حضر اللاعب لمقر القلعة البيضاء اليوم، ولكنه لم يشارك فى التدريبات الجماعية، واكتفى بأداء جلسة علاجية تحت إشراف الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى.

باسم مرسى يعانى من شد بالعضلة الضامة

وتعرض باسم مرسى للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال المران الأخير لفريقه قبل مواجهة الشرقية الخميس الماضى، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدورى، والتى حسمها الأبيض بثنائية نظيفة فى غياب باسم مرسى، بعدما فضل الجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى إراحته وعدم إشراكه فى اللقاء حتى لا تتفاقم الإصابة ويغيب عن مباراة القمة.

الزمالك يجهز باسم مرسى للقمة

ويسعى جهاز الزمالك لتجهيز باسم مرسى للمشاركة فى مباراة القمة أمام الأهلى، لذا لا يتعجل فى مشاركته بالتدريبات الجماعية ليعود بعد زوال الآلام من قدمه بشكل نهائى لذلك يخضع لتدريبات علاجية قبل المشاركة بالمران الجماعى فى الساعات المقبلة.

باسم مرسى رافق أيمن حفنى فى المران التأهيلى

وبعيدا عن غياب باسم مرسى عن مران الزمالك الجماعى، لم يشارك أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، فى التدريبات الجماعية كذلك، واكتفى بأداء جلسة علاجية لإصابته بشد فى العضلة الخلفية، ما يزيد من إمكانية غيابه عن القمة.