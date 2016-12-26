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إتصال هاتفي من ترامب هو السبب الرئيسي في سحب مشروع الاستيطان

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إتصال هاتفي من ترامب هو السبب الرئيسي في سحب مشروع الاستيطان إتصال هاتفي من ترامب هو السبب الرئيسي في سحب مشروع الاستيطان

في الفترة السابقة قام الرئيس بتقديم مشروع قرار إلي مجلس الأمن لإدانة الإستيطان، لكن المفاجئ أنه بعد تقديم هذا القرار قام الرئيس السيسي بسحبه مرة أخري، لكن حتى الآن لم يعرف السبب السري في سحب هذا المشروع، ويكشف هذا الإعلامي “محمود عبد الحليم” علي لسانه وفي برنامجه.

إن الإعلامي “محمود عبد الحليم” الذي يقدم برنامج “الشارع المصري” الذي يزاع علي قناة “الحدث اليوم” أكد من خلال البرنامج الذي أذيع بالأمس الأحد أنه السبب الرئيسي في سحب الرئيس السيسي المشروع من مجلس الأمن هو اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي “” والرئيس عبد الفتاح السيسي.

مؤكدا أن قامت بسحب هذا المشروع حتى لا تدخل في خلافات وعند مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي يرأسها ترامب، بعد سحب المشروع قامت أربع دول أخري بطرح هذا المشروع علي مجلس الأمن والتي قامت مصر بتأيد هذا المشروع.

كما أكد الإعلامي محمود عبد الحليم أن مصر قامت بالتضحية كثيرا من أجل القضية الفلسطينية، كما ان مصر لا تقل ولن تقبل المزايدة من أحد.

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