بالفيديو: خبير اقتصادي.. “نحن في نكسة اقتصادية كبرى ولا يوجد سيطرة على الدولار وانتظروا فبراير الأسود”

شيماء مصطفى

تعويم الجنيه، قامت الحكومة ومحافظ البنك المركزي باتخاذ قرار التعويم في بداية نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ وذلك للسيطرة على الدولار وعدم ارتفاعه في السوق السوداء، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهيه السفن، واشتعل سعر الدولار في البنوك الرسمية واقترب من حاجز الـ 20 جنيه بل وتخطى هذا الرقم يوم الأربعاء الماضي، هذا إلى جانب وجود حالة سعار وارتفاع جنوني في جميع السلع الأساسية وغيرها.

وحول قرار تعويم الجنيه وجنون الدولار قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس في حوار له مع الإعلامييْن هاني النحاس وداليا أيمن ببرنامج “نبض الوطن”، أن هذا القرار فخ كبير ووقعنا فيه جميعاً وآكل الأخضر واليابس، وقامت المجموعة الاقصادية التي اتخذت قرار تحرير سعر الصرف بإغراق البلد بأكملها.

وأضاف النحاس أننا في حالة نكسة اقتصادية كبري وليست حالة حرب كما قال طارق عامر، وانتظروا فبراير الأسود القادم، ولا يوجد سيطرة على الدولار نهائياً الآن، وكان يجب توفير حاجات مصر من السلع الاستراتيجية قبل اتخاذ قرار التعويم الذي أغرق الجميع معه.

شبكةعيونالإخبارية

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