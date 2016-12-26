أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو: خبير اقتصادي.. “نحن في نكسة اقتصادية كبرى ولا يوجد سيطرة على الدولار وانتظروا فبراير الأسود”

  • مصر
  • 342
Google+ Print
بالفيديو: خبير اقتصادي.. “نحن في نكسة اقتصادية كبرى ولا يوجد سيطرة على الدولار وانتظروا فبراير الأسود” بالفيديو: خبير اقتصادي.. “نحن في نكسة اقتصادية كبرى ولا يوجد سيطرة على الدولار وانتظروا فبراير الأسود”

تعويم الجنيه، قامت ومحافظ البنك المركزي باتخاذ قرار التعويم في بداية نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ وذلك للسيطرة على الدولار وعدم ارتفاعه في السوق السوداء، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهيه السفن، واشتعل في البنوك الرسمية واقترب من حاجز الـ 20 جنيه بل وتخطى هذا الرقم يوم الأربعاء الماضي، هذا إلى جانب وجود حالة سعار وارتفاع جنوني في جميع السلع الأساسية وغيرها.

وحول قرار تعويم الجنيه وجنون الدولار قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس في حوار له  مع الإعلامييْن هاني النحاس وداليا أيمن ببرنامج “نبض الوطن”، أن هذا القرار فخ كبير ووقعنا فيه جميعاً وآكل الأخضر واليابس، وقامت المجموعة الاقصادية التي اتخذت قرار تحرير سعر الصرف بإغراق البلد بأكملها.

وأضاف النحاس أننا في حالة نكسة اقتصادية كبري وليست حالة حرب كما قال طارق عامر، وانتظروا فبراير الأسود القادم، ولا يوجد سيطرة على الدولار نهائياً الآن، وكان يجب توفير حاجات من السلع الاستراتيجية قبل اتخاذ قرار التعويم الذي أغرق الجميع معه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر