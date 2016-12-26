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صور| الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض للسرقة من فنانة مشهورة وشركة روتانا تهددها بإغلاق حسابها على ساوند كلاود

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الفنانة المحبوبة عبد الوهاب، التي صعدت للنجومية بعد مشوار طويل وجهد كبير حتى أصبحت واحدة من أشهر المطربات على مستوى والعالم العربي، وقد نجحت من خلال اختياراتها المتميزة لجميع أغانيها وإحساسها الصادق التي كسبت بها حب الجمهور لها في جميع أنحاء العالم العربي.

سرقة الفنانة شيرين عبد الوهاب

وكانت مفاجأة غريبة أن مطربة شابة قامت بسرقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقد قامت شركة “روتانا”، بتوجيه تهمة السرقة لهذه المطربة وتهديدًا لهذه المطربة المصرية بإغلاق حسابها الخاص على موقع “ساوند كلاود”، وهذا بسبب أنها قامت بغناء أغنية للفنانة شيرين “مفيش مانع”، بدون أخذ إذن من للشركة قبل غنائها.

مطربة مشهورة تسرق شيرين عبد الوهاب

وكانت المطربة المصرية وتدعى “فيروز كراوية”، تلقت تهديد قوي من شركة الإنتاج الكبيرة “روتانا”، بأنها سيتم إغلاق حسابها الخاص على “ساوند كلاود”، بسبب قيامها بغناء أغنية للفنانة شيرين “مفيش مانع”، والذي طرحتها منذ عدة سنوات”.

رد المطربة المتهمة بسرقة شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر أن المطربة “فيروز”، ردت على اتهام شركة “روتانا” بسرقتها أغنية تخص الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلة:

    “إن رامز صبري ملحن الأغنية تنازل لها عن حقوقها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنها تمتلك المستندات الرسمية التي تثبت ذلك، ولكن لا تريد إظهارها في الوقت الحالي”

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