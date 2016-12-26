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ضبط 270 هارباً من أحكام قضائية وإزالة 159حالة تعديات وإشغالات بأسوان

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ضبط 270 هارباً من أحكام قضائية وإزالة 159حالة تعديات وإشغالات بأسوان ضبط 270 هارباً من أحكام قضائية وإزالة 159حالة تعديات وإشغالات بأسوان

>أسوان - صلاح المسن

نظمت المباحث الجنائية في أسوان وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز حملة مكبرة اليوم الإثنين، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، أسفرت عن ضبط 270 هارباً من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن الضباط من القبض على 4 هاربين من أحكام جنائية، وضبط 125 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 20 هارباً من جنح الحبس المستأنف، و51 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 70 محكوم عليهم في جنح المخالفات بإجمالي مبالغ محصلة حوالي 1900 جنيه تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط .

وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .

كما شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمحافظة أسوان، حملات ودوريات لرفع الإشغالات بالطريق العام بكافة المراكز الإدارية بالمحافظة ، بالتعاون مع الوحدات المحلية حيث أسفرت الجهود عن رفع حوالي 127 مخالفة متنوعة .

وتضمنت الجهود رفع 79 حالة إشغالات بالطريق العام و 48 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن الوحدات المحلية.

 كما تم تنفيذ حوالي 11 قرار إزالة صادر من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة و تنفيذ 21 قرار إزالة فورية لتعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة .

 


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