قاضى "مذبحة كرداسة" يأمر بتعديل اسم متهم عملا بقانون الإجراءات الجنائية

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، سماع مرافعة الدفاع فى جلسة إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و رأفت زكى و مختار العشماوى وعادل السيوى و بحضور مصطفى بركات ممثل النيابة.

وفى بداية الجلسة قدمت النيابة العامة أصل صورة قيد ميلاد لكل من المتهمين نافع علام محمد، أحمد عصام يوسف وتاريخ ميلاده 17 يناير 1994، حسن على عبد الحميد تاج الدين مواليد 12 مايو 1995 وقد لاحظت المحكمة وجود اختلاف في اسم المتهم حيث ورد اسمه في أمر الإحالة حسن على محمد تاج الدين.

فيما أمرت المحكمة بخروج المتهم "حسن" من قفص الاتهام، ثم سألت المحكمة المتهم في حضور حاميه عن صحة اسمه، ليؤكد أن اسمه حسن على عبد الحميد تاج الدين، وهنا أمرت المحكمة بتعديل اسم المتهم عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.